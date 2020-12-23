Fransa’da şiddet: Olay yerinde üç polis öldürüldü

Fransa’da aile içi şiddet vakasına müdahale etmek için olay yerine giden üç polis öldürülürken bir polis yaralandı. Saint-Just kenti Belediye Başkanı Francois Chautard polislerin aile içi şiddet vakasına müdahale etmek için olay yerine gittiğini söyledi.

Fransa BFMTV televizyonu da olay yerine giden polislere saldırganın ateş açtığını ve bulunduğu binayı ateşe verdiğini bildirdi.

Fransa’nın çok izlenen televizyon kanallarından BFMTV’ye konuşan Fransız General Laurent Bitouzet, saldırganın kaçtığını açıkladı.