Fransa’da sokağa çıkma yasaklarının süresi uzuyor

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, ülkedeki Covid-19 ile mücadele planı hakkında açıklama yaptı. Veran, salgının yoğunlaştığı bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağının saatlerinin uzatılacağını ve yasağın başlangıç saatinin 20.00’den 18.00'e çekileceğini kaydetti.

Veran, bu değişiklik ile kısmi sokağa çıkma yasağının süresinin 10 saatten 12 saate yükseltileceğini belirtti. Bakan Veran, ülke çapında ve yerel düzeyde kapsamlı sokağa çıkma yasağının uygulanmasına şimdilik gerek görülmediğini açıkladı.

Sağlık Bakanı, Fransa’nın aşı kampanyasının diğer ülkelerden daha fazla zaman aldığını ifade ederek, “Bu gecikmeyi huzurevlerinde yaşlıların aşılanma önceliğine bağlayabilirim” dedi.