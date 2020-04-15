Fransa’da son 24 saatte bin 438 kişi öldü!

Reuters’ta yer alan habere göre, Fransa Halk Sağlığı Direktörü Jerome Salomon, corona virüsü nedeniyle hastanelerde ve huzurevlerinde ölenlerin sayısının 17 bin 167 olduğunu duyurdu. Ülkede vaka sayısı da 4 bin 560 artarak 147 bin 863’e yükseldi.

Jerome Salomon, yoğun bakım ünitesine bağlı olan insan sayısının bir gün içinde 273 düşüş yaşadığını ve şu an yoğun bakımda 6 bin 457 kişinin olduğunu açıkladı. Salomon, açıklamasında yoğun bakımda hasta sayısında bir hafta boyunca yaşanan düşüşün umut verici olduğunu söyledi.

Salomon ayrıca, 11 Mayıs’a kadar uzatılan izolasyon kuralları ve sokağa çıkma yasağının, virüsün kontrol altına alınma sürecine olumlu etki yaptığını vurguladı.

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