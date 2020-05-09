Fransa’da son zamanların en düşük can kaybı!

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada bugün 80 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Böylece ülkedeki can kaybı 26 bin 310’a yükselmiş oldu.

8 Mayıs Cuma günü ülkede 243 kişi hayatını kaybetmişti. Fransa’da giderek etkisini kaybeden salgın ülkedeki tedbirleri gevşetme konusunda hükümete yardımcı oluyor.

Yoğun bakım servislerindeki hastalarda da yüzde 2’lik bir düşüş olduğunu söyleyen Fransız Sağlık Bakanlığı hastanelerdeki toplam hasta sayısında da gerileme olduğu bilgisini verdi.

Fransa’da şu an 175 binden fazla vaka bulunurken bunların 90 binden fazlası aktif vaka olarak kabul ediliyor.