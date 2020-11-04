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Fransa’da ‘Ülkücü Hareket’ yasaklandı

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede faaliyet gösteren Ülkücü Hareketi'nin resmen yasaklandığını duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:20, 04/11/2020
Haberler Dünya
Fransa’da ‘Ülkücü Hareket’ yasaklandı

İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, hükümetin çarşamba günkü Bakanlar Kurulu toplantısında, Türk ülkücü grubunun ülkedeki faaliyetlerinin tasfiye edileceğini duyuracağını dile getirmişti.

Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Darmanin’in yayımladığı kararnamede Ülkücü Hareketi’nin kuruluşundan bu yana şiddet olaylarına karıştığı belirtildi.

Kararnamede ayrıca son olarak Decines bölgesinde bulunan sözde “Ermeni Soykırım Anıtı” üzerinde sprey boya ile yazılar yazıldığı hatırlatıldı ve tüm bu eylemler göz önünde bulundurularak grubun yasaklaması kararı aldığı vurgulandı. (Euronews)

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