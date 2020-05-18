Fransa’da yeniden açılan okullarda 70 corona vakası tespit edildi

Fransa, corona virüsü (Covid-19) salgınında yeni bir krizle karşı karşıya. Ülkede salgınla mücadele kapsamında kapatılan okullar 11 Mayıs'ta yeniden açıldı.

TESPİT EDİLEN OKULLAR KAPATILDI

Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, Fransız medyasına yaptığı açıklamada, yeniden açılan okullarda 70 corona virüsü vakasına rastlandığını bildirdi.

Virüs tespit edilen okulların tekrar kapatıldığını duyuran Bakan Blanquer, “Virüsün kuluçka döneminin birkaç gün olduğu göz önüne alındığında insanların okulların yeniden açılmasından önce enfekte olma olasılığı yüksek” dedi.

Bakan Blanquer, öğrenci ile öğretmenlerin sayısı ve durumuna yönelik bilgi paylaşmadı.

AİLELER ÇOCUKLARINI OKULA YOLLAMIYOR

Fransa'da geçtiğimiz hafta yaklaşık 40 bin anaokulu ve ilkokul yeniden açıldı ve sınıflarda en fazla 15 öğrenci bulunmasına izin verildi. Bakan Blanquer, öğrencilerin yaklaşık yüzde 30'unun okula geri döndüğünü ifade etti. Hükümet, ebeveynleri çocuklarını okula göndermesi konusunda zorunlu tutmadı.

Öte yandan Fransa'da bugün başkent Paris hariç virüsten az etkilenen “yeşil” bölgelerde ortaokullar da yeniden açıldı. İHA

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