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Fransa’da yılbaşı önlemi: 100 bin polis görev yapacak

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede bugün saat 20.00'de başlayacak olan sokağa çıkma yasağı ile birlikte 100 bin polisin görev yapacağını açıkladı. 

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:30, 31/12/2020
Haberler Dünya
Fransa’da yılbaşı önlemi: 100 bin polis görev yapacak

Bakan Gerald Darmanin, izinsiz etkinliklerin denetleneceğini ve ülkenin çeşitli noktalarında kimlik kontrollerinin yapılacağını açıkladı.

Hükümetin açıkladığı kurallara uymayanlar için sert cezalar söz konusu olacak. Ayrıca Bakan Darmanin, valilerden mümkün olduğunca “taşınabilir akaryakıt satışının veya “paket alkol satışının” yasaklamalarını istediği belirtildi.

YASAK SAATLERİ DEĞİŞMİŞTİ

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, dün ülkedeki Covid-19 ile mücadele planı hakkında açıklama yapmış ve salgının yoğunlaştığı bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağının saatlerinin uzatılacağını söylemişti. Veran yasağın başlangıç saatinin 20.00'den 18.00’e çekileceğini kaydetmişti.

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