Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Fransa’dan Ayasofya açıklaması

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Ayasofya'nın herkese açık olarak kalması çağrısında bulundu.

Sozcu.com.tr
19:48 -
Haberler Dünya
Fransa’dan Ayasofya açıklaması

Son günlerde Türkiye hakkında peş peşe açıklamalarda bulunan Fransa’dan şimdi de Ayasofya hakkında bir açıklama geldi.

Cami olarak tekrar hizmete açılması ya da müze olarak kalması konusunda çeşitli tartışmaların yaşandığı Ayasofya ile ilgili Danıştay’ın kararı beklenirken Fransa ‘müze olarak kalması’ çağrısında bulundu.

Reuters’ın aktardığı habere göre, Fransız Dışişleri Bakanlığı, “Çeşitlilik ve hoşgörü sembolü olan Ayasofya’nın herkese açık olarak kalmasını isteriz” şeklinde bir açıklamada bulundu.

İLGİLİ HABERFransa'dan küstah talep! Türkiye'ye yeni yaptırım istedilerFransa'dan küstah talep! Türkiye'ye yeni yaptırım istediler
Avrupa Avrupa Birliği cami Danıştay Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanlığı Fransa Türkiye
Son güncelleme: 20:01 02.07.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more