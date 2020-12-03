Fransa’dan camileri kapatma tehdidi

İslam ve Müslüman karşıtlığının arttığı iddialarının hedefindeki Fransa çarpıcı bir hamleye hazırlanıyor. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, artan dini aşırılık tehdidiyle mücadele etmek için İslamcı ideoloji propagandası yapıldığından şüphenilen onlarca camiyi soruşturacaklarını söyledi.

Darmanin, ülkedeki 2 bin 600’den fazla caminin 76’sının Fransa’nın Cumhuriyet değerlerine ve güvenliğine muhtemel bir tehdit olarak görüldüğünü açıkladı. Bakan, şüphelerin gerçekliğinin doğrulandığı yerlerde, bu camilerin kapatılacağını da belirtti.

İSTİHBARAT SERVİSİ İZLİYOR



Darmanin, RTL radyosuna yaptığı açıklamada, “Bazı yerlerde açıkça Cumhuriyet karşıtı olan ibadet mekânları var. Buradaki imamlar istihbarat servisleri tarafından takip ediliyorlar ve bu mekânlardaki söylemler değerlerimize ters düşüyor” dedi.

Soruşturmayı yürüten ekip, camilerin finansmanlarını ve şüpheli gördükleri imamların geçmişlerini detaylı şekilde inceleyecek ve delilleri araştıracak.

KARİKATÜRLE BAŞLAYAN SÜREÇ



Fransa’da öğretmen Samuel Paty, Hz. Muhammed ile alay eden bir karikatürü sınıfta göstermesinin ardından başı kesilerek öldürülmüştü. Dünya kamuoyunun gündemine oturan olay sonrası Fransa’daki bazı kentlerdeki kamu binalarına Hz. Muhammed’in karikatürü yansıtılmıştı.

Bu olaydan kısa süre sonra da Nice kentinde Tunuslu mülteci Brahim Aioussaoi Notre Dame Kilisesi'nde bıçaklı saldırı düzenleyerek üç kişinin ölümüne yol açmıştı.

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