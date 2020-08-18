Fransa’dan corona virüsü kararı: İş yerlerinde maske takma kararı

219 bin vakanın görüldüğü ve 30 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği Fransa’da hükümet iş yerleri ve ofislerde maske takılması için çalışma içerisinde olduklarını duyurdu.

Çalışma Bakanlığı, iş yerlerindeki bütün ortak kullanım alanlarında maske takılmasının zorunlu hale getirileceğini duyurdu. Bu uygulamanın 1 Eylül itibariyle yürürlüğe gireceği, ofis içerisinde tek başına oda ve bölmelerde çalışanların bu yasağa uymak zorunda olmadığı da belirtildi.

VAKA ARTINCA ÖNLEMLER DE ARTTI

Avrupa’da en sıkı corona virüsü yasak ve önlemlerini uygulayan ülkelerden biri olan Fransa’da son haftalarda vaka sayısının artmasıyla birlikte yetkililer önlemlerini ve kısıtlamalarını artırmaya başlamıştı.

Çalışma Bakanı Elisabeth Borne, “Yaz tatilinden dönüşte çalışanlara hep birlikte virüsün yayılmasını engellemek için önlemlerimizi aldığımızı göstermek ve hazırlıklarımızı tamamlamak olmalıdır” dedi.