Fransa’dan ‘hidroksiklorokin’ uyarısı: Covid-19 tedavisinde kullanımına karşıyız!

Geçtiğimiz hafta The Lancet bilim dergisinde yayınlanan araştırmada, hidroksiklorokin ve türevi moleküllerin corona virüsü (Covid-19) tedavisinde fayda sağlamadığı ve kardiyolojik riskleri arttırdığı belirtildi.

Açıklama sonrası Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Fransa Kamu Sağlığı Yüksek Konseyi’ne corona virüsü tedavisinde hidroksiklorokin kullanımını danıştı.

Kamu Sağlığı Yüksek Konseyi tarafından bugün yapılan açıklamada, hidroksiklorokin ve türevinin kullanımına karşı çıkıldığı ve klinik deneylerde de kullanılmasının önerilmediği bildirildi.

İYİLEŞME SAĞLADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın da tedbir olarak kullandığı ve geçtiğimiz günlerde kullanmayı bıraktığını duyurduğu hidroksiklorokin ilacının Çin’de yapılan araştırmalarda Covid-19 tedavisinde iyileşme sağladığı iddia edilmişti.

Fransa’da özellikle Marsilya Devlet Hastanesi’nde kullanımı desteklenen hidroksiklorokin ilacının yapılan yeni araştırmalara göre faydalı olmadığı, aksine kardiyolojik riskleri arttırdığı bildirildi.

The Lancet dergisinde yayınlanan araştırmanın yanı sıra iki farklı klinik araştırmanın da aynı yönde olduğu ifade edilirken, Fransa’da kullanılan hidroksiklorokin ilacının tedavide kullanımının durdurulması istendi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de klorokin klinik deneylerinin durdurulması için çağrıda bulundu. (İHA)

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