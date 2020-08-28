Fransa’dan kritik corona virüsü açıklaması: Polis tane tane anlattı

Corona virüsü vaka sayısının son haftalarda tırmanışa geçtiği Fransa’da yeni önlemler açıklandı… Fransa’nın başkenti Paris’te 28 Ağustos’tan itibaren sokağa çıkan herkesin maske takmasına zorunluluk getirildi.

Paris polisi bugün yapılan açıklamada sokakta spor yapan ve bisiklete binenlerin maske takmasında zorunluluk olmadığını belirtirken, “11 yaşın altındaki çocukların maske takmasına gerek yok” denildi.

SİGARA İÇİN İZİN YOK

Belediye meclisi, sokağa çıkanların kamuya açık alanlarda sigara içmek için veya yemek yemek için maskelerini çıkarmalarının yasak olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, polisin böyle bir durumda kendi kararını alacağı ve bu kişileri uyarıp ceza kesebileceği belirtildi.

Fransa’da resmi verilere göre son 24 saat içerisinde 6.111 insanda corona virüsü tespit edildi. Önceki gün Fransa genelinde yaklaşık 5 bin yeni vaka tespit edilmişti. Ülkede Ağustos ayından beri vaka sayısı artışta.