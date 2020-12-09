Fransa’dan Türkiye hakkında kritik açıklama

Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkiler yaptırım tartışmalarıyla birlikte tekrar gerilirken Fransa’dan kritik bir açıklama geldi… Dün Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmenin ardından Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Muhll açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, “10 ve 11 Aralık’taki Avrupa Konseyi öncesinde dışişleri bakanımız Fransa ve Avrupa’nın Türkiye ve AB arasındaki yapıcı ilişkinin devam etmesi için gerekli şart ve koşullarını hatırlattı” dedi.

Yapılan açıklamada bazı konularda Ankara’nın pozisyonunu belli etmesi durumunda Türkiye ile AB’nin yeni ve yapıcı bir ilişki sürdürebileceği belirtildi.