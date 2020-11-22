Fransa’dan Türkiye mesajı: Tansiyon söylemle değil, eylemle düşürülmeli

Le Drian, Fransız basınına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Doğu Akdeniz, Libya ve Dağlık Karabağ gibi konularda tansiyonu ‘kolayca’ düşürebileceğini belirtti.

Le Drian, “Erdoğan’dan son birkaç gün içerisinde gelen tansiyon düşürücü açıklamalar yeterli değil, bunların eyleme yansıdığını görmemiz lazım” ifadesini kullandı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre Le Drian, Türkiye ile ‘birçok konuda görüş ayrılıkları’ yaşadıklarını belirterek, Erdoğan yönetiminin uyguladığı politikaları ‘yayılmacı’, Avrupa Birliği (AB) üyeleri Yunanistan ve Kıbrıs’a yaklaşımını da ‘saldırgan’ olarak tanımladı.

Le Drian, AB’nin Aralık ayındaki zirvesinde Türkiye’nin çatışmalı bölgelerle ilgili ‘taahhütlerini teyit edeceğini’ de sözlerine ekledi.

AB ZİRVESİNDE TÜRKİYE’YE YÖNELİK YAPTIRIMLAR KONUŞULACAK

Avrupa Birliği (AB) liderlerinin video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cuma günü yaptığı açıklamada 10 Aralık’taki zirvede AB’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımları konuşabileceğini söylemişti.

Doğu Akdeniz’de Yunanistan, Fransa ve Kıbrıs ile yaşanan gerilimlerin artması sonucunda AB, yaz aylarında Türkiye’ye yaptırım uygulama konusunu gündeme almıştı. Ancak bu girişimler başta Merkel olmak üzere bazı liderlerin girişimiyle ertelenmişti.

Erdoğan dün yaptığı açıklamada, AB’ye Türkiye’ye verilen sözleri tutma çağrısı yapmış ve Türkiye’nin geleceğini Avrupa ile kurmayı tasavvur ettiğini söylemişti.

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