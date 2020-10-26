Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği’nden vatandaşlarına ‘dikkatli olun’ uyarısı

Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından vatandaşlarına dikkatli olmaları yönünde öneride bulundu.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada “Türkiye’de yaşayan veya Türkiye’den geçen Fransız vatandaşlarının seyahat ederken çok dikkatli olmaları ve özellikle halka açık yerlerde herhangi bir toplantı veya gösteriden kaçınmaları önerilir” denildi.

ERDOĞAN BOYKOT ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Avrupa'da İslam'a yönelik saldırıların Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un söylemlerinden sonra arttığını belirten Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Milletime sesleniyorum. Sakın Fransız markaları satın almayın” ifadeleriyle boykot çağrısı yapmıştı.

FRANSA: TÜRKİYE'YE MİSİLLEME YOK

Fransa Ticaret Bakanı Franck Riester, Erdoğan'ın boykot çağrısıyla ilgili konuşmuştu. Boykotların etkisinin ne olacağını söylemek için erken olduğunu ifade eden Bakan Riester, “Şimdilik sadece gelecek günlerde nasıl gelişmeler olacağını takip ediyoruz” demişti.

BBC'de yer alan habere göre Riester, gıda ürünleri satan firmalarla temasta olduklarını söylemişti. Riester, RTL radyosuna açıklamasında da Türkiye'nin boykot çağrılarına karşılık ‘Türkiye'ye misilleme olmayacağını' söyleyerek ilişkilere devam edeceklerini kaydetmişti.

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