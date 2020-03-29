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Fransız doktor malzeme yetersizliğini böyle protesto etti!

Fransa'nın Hérault bölgesinde bir doktor, ofisinde çıplak poz vererek sağlık çalışanlarının yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19'a karşı koruyucu malzeme yetersizliğini protesto etti.

19:04 -
Haberler Dünya
Fransız doktor malzeme yetersizliğini böyle protesto etti!

63 yaşındaki doktor Alain Colombié sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Küçük askerlerinizden silahsız ve savunmasız cepheye gitmelerini istiyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Paylaşımına çıplak fotoğrafını da ekleyen doktor, diğer sağlık çalışanlarına da koruyucu ekipman yetersizliğini kınamak için protestosuna katılma çağrısı yaptı.

euronews’te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a seslenen Colombié, “Hayatımı tehlikeye atmaya, sağlıkçılarımı ve toplumu korumaya hazır bir şekilde buradayım” ifadelerini kullandı.

Colombié, “Dünya Sağlık Örgütü 12 Ocak’ta yeni bir virüs keşfedildiğini duyurdu. 31 Ocak’ta küresel acil durum ilan edildi. Doktorları uyarmak için zamanımız oldu değil mi?” sorusunu sordu.

31 yıldır doktorluk yapan Colombie, sesini duyurmak için kelimelerin ağırlığına ve fotoğrafların etkisine ihtiyaç olduğunu belirtti.

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