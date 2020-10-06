Fransız işçi Covid testi sonucundan sonra işten çıkartıldı

41 yaşındaki Sebastien Klem, virüse nasıl yakalandığına dair hiçbir fikre sahip değildi ve sadece bir teşhis merkezinden geçerken içeride sıra olmadığını gördüğü için teste girdi. France3 televizyon kanalına, “Hafif bir öksürük dışında başka bir semptomum yoktu” dedi.

“Tek yaptığım hükümetin tavsiyelerine uymaktı. Kendimi iyi hissediyordum ve spor yapıyordum. Hatta spor yapmaya başlamadan bir gün önce test edilmek için medyada tavsiye edilen yere gittim” ifadesini kullandı.

TEST SONUCU POZİTİF ÇIKINCA HABER VERDİ AMA…

Klem temmuz ayında yapılan corona virüsü testinden sonra ofise geri döndü. Testin yapıldığı günün akşamında aldığı sonuçların pozitif olduğunu gördü ve hemen çalışanı olduğu HLM M2A’yı bilgilendirdi. 4 yaşındaki kızıyla birlikte 14 gün boyunca kendilerini toplumdan izole ettiler.

Fransa’daki Mulhouse’da bulunan işveren firma bu olaydan bir ay sonra, “16 Temmuz 2020 sabahı bir test yapmanıza ve diğer meslektaşlarınızı riske atmanızdan dolayı…” cümlesiyle başlayan bir mektupla Kelm’in iş sözleşmesini feshetti. Ayrıca mektupta, corona virüsü testini yaptırdığınız gün öğleden sonra ofise döndünüz ve iş arkadaşlarınızı riske attınız da yazıyordu.

MESAİ ARKADAŞLARI: SEMPTOMLAR VARDI

“Yaptığınız davranış tamamen sorumluluk dışı bir hareket ve sağlık güvenliğine zarar verecek bir durum. Sonuç olarak birinde hastalık şüphesi yoksa test yapılamaz” denildi. Klem’in beraber çalıştığı arkadaşları ise hastalıkla alakalı belirtilerine itiraz ettiler.

France3 kanalına yaptıkları açıklamalarda, Klem’in “Solgun, kırmızı gözleri ve ağır bir öksürüğü vardı.” dediler.

HLM M2A’nın yani Klem’in çalıştığı şirketin Genel Müdürü Eric Peter, “Meslektaşlarına ateşi olduğunu söyledi. Bize bu konuda yazılı açıklamalar yaptılar. İnsanların hayatlarıyla oynayamayız. Onların ciddiyeti göz önünde bulundurulduğunda başka bir ceza veremezdik.” dedi.

Şirket ayrıca eski çalışanı Klem’i mayıs ayında çalışanlara gönderilen ve herhangi bir semptomunuz varsa evden çalışmalısınız diyen uyarıyı da görmezden gelmekle suçladı. Virüsü herhangi bir meslektaşına veya aile üyesine bulaştırmayan Klem, bir iş mahkemesinde işten çıkarılmasına itiraz ediyor. Klem, hafif bir öksürüğü olduğunu ve başka semptomu olmadığını gösteren bir raporu olduğunu belirtiyor.

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