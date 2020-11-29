FT: İngiltere salgında daha çok para harcadı, daha başarısız oldu

Financial Times gazetesine göre, İngiltere diğer G-7 ülkelerine göre yüzde 80 daha fazla kaynak harcadı ama buna rağmen ekonomik üretimdeki azalış yüzde 90 daha fazla oldu. Corona ölümleri ise G-7 ortalamasının yüzde 60 üzerinde.

Gazeteye konuşan ekonomistler aradaki bu büyük farkın İngiltere’nin hem bahardaki ilk dalgada hem de sonbahardaki ikinci dalgada önlem almakta gecikmesinden kaynaklandığını söyledi.

Pantheon Macroeconomics’ten Samuel Tombs, Almanya’nın önlemlerini daha erken açıkladığını ve bu sayede daha kısa ve yumuşak tedbirlerle İngiltere’den daha başarılı olduğunu söyledi. Tombs, İngiltere’nin geç harekete geçmesinin hem ekonomiye hem sağlığa zarar veren bir kombinasyon olduğunu belirtti.

ÜÇÜNCÜ DALGA UYARISI

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, açıklama yapan Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Çarşamba günü İngiltere’de sonlanacak olan ülke genelindeki sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından yeterli önlemlerin alınmaması durumunda üçüncü bir dalga yaşanacağını söyledi.

Çarşamba günü kalkacak kısıtlamaların ardından İngiltere üç aşamalı salgın kısıtlaması sistemine geri dönecek. Ülkenin yüzde 99’u en yüksek iki seviyede yer alacak. Bu değişikliğe dair yasa tasarısının parlamentoda da onaylanması gerekiyor.

BBC Politika Muhabiri Iain Watson, Muhafazakar Parti içinde Başbakan Boris Johnson’ın planına itiraz eden vekillerin, Avam Kamarası’ndaki çoğunlukları olan 80’den fazla milletvekilini bu plana karşı çıkma konusunda ikna ettikleri konusunda kendilerine güvendiğini söylüyor.

Watson’a göre Johnson planını onaylatmak için muhalefet partilerinden vekillerin desteğine ihtiyaç duyacak. Fakat bu desteğin gelip gelmeyeceği belli değil.

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