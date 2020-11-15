Gates çiftine ait vakıftan Covid-19’a karşı 70 milyon dolar ek fon

Microsoft’un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda Gates’in 2000 yılında kurduğu vakıf Bill & Melinda Gates Vakfı’nın corona virüsüne karşı geliştirilecek aşıya herkesin eşit erişimini sağlamak amacıyla 70 milyon dolar ek fon sağlamayı taahhüt ettiği duyuruldu.

Vakıf, yoksul ülkelere de corona virüsü aşısının gidebilmesini amaçlayan GAVI aşı ittifakının önderlik ettiği COVAX Gelişmiş Pazar Taahhüdü’ne (AMC) 50 milyon dolar, bazı Covid-19 aşı adaylarının geliştirilmesine ortak fon sağlayan Salgın Hazırlık Yenilikleri Koalisyonu’na (CEPI) da 20 milyon dolar ödeme yapacağını resmi olarak açıkladı.

Vakıftan yapılan açıklamada, paranın corona virüsü salgınına karşı aşı ve tedavileri geliştirme ve dağıtmaya yönelik küresel çabalara gideceğini ve diğer uluslararası bağışçıların da artık daha fazla taahhütte bulunacağını umdukları belirtildi.