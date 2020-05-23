Gazze’de coronadan kaynaklı ilk ölüm bildirildi!

Gazze Şeridi’nde Covid-19 sebebiyle ilk can kaybı kayıtlara geçti. 77 yaşındaki, çeşitli sağlık sorunları yaşayan bir kadın, 19 Mayıs’ta Mısır’dan Gazze’ye geçmiş ve karantinaya alınmıştı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Gazze’deki sağlık yetkilileri, kadının hayatını kaybettiğini duyurdu.

İki aydır sokağa çıkma kısıtlamaları olan bölgede hiç ölüm bildirilmemişti. Bu cuma, iki ayın ardından ilk kez camilerde namaz kılınmasına izin verilmişti.

Ramazan Bayramı öncesi önlemler hafifletilince, kalabalıklar dükkanları doldurdu.

Bu haftaya kadar 20’nin altında kalan vaka sayısı bu hafta 55’e çıkmıştı. Kısıtlamaların hafifletilmesiyle birlikte bu sayının daha da artmasından endişe ediliyor.

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