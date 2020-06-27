Genç fenomenden acı haber! Evinde ölü bulundu

Hindistan’da TikTok’ta çektiği videolarla üne kavuşan ve 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan Siya Kakkar’dan kötü haber geldi. 16 yaşındaki Kakkar, Yeni Delhi’de ailesiyle birlikte yaşadığı evde ölü bulundu.

Kakkar’ın menajeri Arjun Sarin aile adına açıklama yaparken, “O dürüst, neşeli ve sevgi dolu biriydi. Şok içindeyim. Onu her zaman mükemmel bir sanatçı olarak hatırlayacağım. Umarım ruhu huzur bulmuştur. Sonsuza kadar kalbimizde olacak” dedi.

Kakkar’ın corona virüsü salgını sürecinde depresyonla mücadele ettiği öğrenilirken, polisin ölüm sebebi olarak intihar ihtimalini değerlendirdiği belirtiliyor.

Yerel basın Kakkar’ın geriye herhangi bir not bırakmadığını yazdı.