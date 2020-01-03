Genç kızları kandırıp porno film çektiler

San Diego Üst Mahkemesi, isimleri belirtilmeyen kadınlar tarafından geçen ağustos ayında bir porno sitesine açılan davada kararı verdi.

Yargıç Keving Enright, kadınlara zararlarını tazmin etmek üzere 9 milyon 475 milyon dolar, cezai tazminat olarak ise 3 milyon 300 bin dolar ödenmesine hükmetti.

15 GÜN İÇİNDE İTİRAZ

Savunma avukatı Aaron D. Sadock, Amerikan yayın kuruluşu CNN’e verdiği demeçte, “Mahkemenin nihai olmayan kararına itiraz ya da karar kesinleşirse temyize götürme de dahil olmak üzere müvekkillerimizin seçeneklerini değerlendiriyoruz” dedi. Sadock, sanıkların 15 gün içerisinde karara itiraz edeceklerini de sözlerine ekledi.

Davada sanıkların kadınları maddi ihtiyaçlar üzerinden kandırdığı savunuldu. Mahkeme belgelerine göre; söz konusu internet sitesinin sahipleri Michael James Pratt ve Matthew Isaac Wolfe ile porno oyuncusu Andre Garcia, amatör kolejli kızları üyelik bazlı hizmetlerine yönelik sadece bir kereliğine yapılacak pornografik çekimler için işe aldılar.

GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADILAR

Sanıklar, internet sitesi için işe alınan modellerin yetişkin eğlence sektöründe kariyer yapma niyetleri olmadığının farkındaydı. CNN’in aktardığı mahkeme kayıtlarına göre; sanıklar, müstakbel modelleri videolarının internette asla yayınlanmayacağı, ABD’de asla gün yüzüne çıkmayacağı ya da onları tanıyabilme ihtimali olan kimse tarafından görülmeyeceği yönünde temin etmek için hesaplı adımlar attı.

Kadınlar sözleşmeleri okumadan imzalarken, verilen tüm sözlere rağmen sanıklar videoları internet sitelerinde ve birçok ücretsiz popüler serviste yayınladı.