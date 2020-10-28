Genç kızları seks kölesi yapan adama 120 yıl ceza

ABD’de seçimlere sayılı günler kala ülkeyi sarsan seks tarikatı davasında sonuç çıktı… Birçok ünlü ismi kullanarak genç kadınları kandıran, birçok kadını seks kölesi yaparak cinsel istismara zorlayan, seks ticareti yaparak, haraç alan ve tehdit ve şantaj yoluyla çıkar elde eden Nxivm isimli tarikatın lideri Keith Raniere’ye verilecek ceza belli oldu.

Brooklyn’de görülen davada hakim Nicholas Garaufis, Nxivm’in 15 eski üyesinin 60 yaşındaki Raniere’ye karşı ifade vermesinin ardından kararını verdi. Hakim Garaufis, “Ölçülemez düzeyde zarar verdiği” gerekçesiyle 60 yaşındaki Raniere’ye 120 yıl hapis cezası verdi.

Raniere’ye yasaların izin verdiği en yüksek para cezası olan 1.75 milyon dolarlık ceza verildiği de açıklandı.

Ünlü oyuncuları kullanarak genç insanları bünyesinde katan Nxivm isimli tarikat kadınları aç bırakıyor, tarikatın logosunu kadınların vücuduna dağlıyor ve cinsel ilişkiye zorluyordu. Tarikat lideri kararın açıklanmasından önce, “Ben çok net bir şekilde bu suçlardan masum olduğuma inanıyorum. Kurban olduğunu söyleyen insanların açıklamaları yanlış fakat onlara acı verdiğim için gerçekten özür dilerim” demişti.

TARİKAT ÜYELERİ ARASINDA ZENGİNLER DE VARDI

Raniere’nin kendilerine zarar verdiğini söyleyen kadınların ifadeleri ABD basınında gündem oldu. Camila olarak kendini tanıtan bir kadın, Raniere ile ilk ilişkisinin 12 yaşında olduğunu ve 15 yaşındayken devam ettiğini söyledi. Raniere’nin o dönemde 45 yaşında olduğunu söyleyen Camila, “Benim aklımı karıştırdı ve beni yanlış yönlendirerek beni cinsel istismara sürükledi” dedi.

Nxivm isimli tarikatın üyeleri arasında Seagram içki şirketinin veliahtı Clare Bronfman ve oyuncu Allison Mack gibi isimler yer alıyordu.

Bir dönem Türk televizyonlarında da gösterilen Smallville dizisindeki rolüyle tanınan ABD’li aktris Allison Mack, bazı kadınların, kendilerini bir danışma grubu gibi tanıtan ancak “seks tarikatı” olduğu iddia edilen Nxivm’e katılmalarını sağladığı suçlamasını kabul etmişti.

LEĞEN KEMİKLERİNE DAĞLIYORLARDI

Mahkeme kayıtlarına göre daha önce tarikat üyelerinin, Raniere'in isim ve soy isminin baş harflerini leğen kemiklerinin üzerine dağlayarak kazıyordu. Grubun diğer üyeleri, gruba yeni katılan kadınlara bu işlemi yaparken kamera kaydı da alınıyordu.

Yaklaşık yarım saat süren bu işlem sırasında, K ve R harfleri vücutlarına kazınan ‘köleler'in tamamen çıplak olması isteniyordu.

Raniere'in avukatlarından Mark Agnifilo, kadınların bu işleme gönüllü olarak katıldığını iddia etti. New York Times'a göre Agnifilo, vidoları izlemeyi teklif ederek “Böylece kadınların buna zorlanıp zorlanmadığını, bunu isteyerek yapıp yapmadığını görmüş oluruz” dedi.

1998’DE KURULDU

“Nexium” diye okunan Nxivm grubu 1998'de bir kişisel gelişim programı olarak ortaya çıktı.

Grubun yetkilileri, eski bir Meksika Devlet Başkanı'nın oğlu ve Mack gibi Hollywood yıldızları dahil 16 bin kişiye yardımcı olduklarını söylüyor.

Nxivm internet sitesinde kendisini “insan olmanın ne demek olduğu gibi önemli sorulara yanıt vermeyi ve insanları güçlendirmek için insani prensipleri rehber edinmiş bir topluluk” diye tanımlıyor.