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Genç modelden örnek hareket! Coronaya karşı bakımevinde çalışıyor

İngiltere'de modellik yapan Harriett Rose, corona virüsüyle mücadele kapsamında bir bakımevinde gönüllü olarak çalışmaya başladı.

Sozcu.com.tr
16:11 -
Haberler Dünya
Genç modelden örnek hareket! Coronaya karşı bakımevinde çalışıyor

Corona virüsünün en çok etkilediği ülkelerden İngiltere’de salgınla mücadelede sağlık çalışanlarının yanı sıra gönüllülerin de çabaları dikkat çekiyor.

Kent bölgesinde yaşayan Harriett Rose isimli genç modelin örnek davranışı İngiliz medyasında geniş yer buldu. Pek çok ünlü markanın defilesinde boy gösteren Rose, salgın sürecinde mesleğine yapamasa da boş durmadı.

Harriet Rose.

Adını vermediği bir bakımevinde gönüllü olarak çalışmaya başlayan Rose, sosyal medyadan önlüğü üzerinde bir fotoğrafını paylaştı. Tüm dünyanın zor bir süreçten geçtiğini belirten Rose, bulunduğu bakımevinde hiçbir vakaya rastlanmamasının sevincini yaşadığını belirtti.

Rose’un fotoğrafına binlerce yorum yapan kullanıcılar, “Seninle gurur duyuyoruz. Mükemmel bir iş yapıyorsun” şeklinde düşüncelerini paylaştı.

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Corona İngiltere İtalya Sağlık
Son güncelleme: 16:18 07.05.2020
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