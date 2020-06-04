George Floyd gösterilerinin boyutu ortaya çıktı: 10 bin insan gözaltında

Amerika merkezli haber ajansı Associated Press, bir haftayı aşkın bir süredir devam eden protesto gösterilerinde 10 binden fazla insanın gözaltına alındığını duyurdu.

Ajans, elde edilen verilere dayandırdığı haberinde gözaltı işlemlerinin en çok yapıldığı kentin Los Angeles olduğunu aktarırken, New York, Dallas ve Philadelphia’da da çok sayıda insanın gözaltına alındığının altını çizdi. Los Angeles’ta yaklaşık 2500 insanın gözaltına alındığı açıklanırken New York’ta bu sayının yaklaşık 2000 olduğu belirtildi.

YAĞMA ORANI DÜŞÜK

Ülke genelinde geçen hafta pazartesi gününden beri devam eden ve zaman zaman çatışmaya dönen gösterilerde gözaltına alınanların yaklaşık dörtte birinin Los Angeles’ta olduğu belirtildi. Los Angeles Emniyet Amiri Michael Moore, salı günü toplu şekilde gözaltına alınan 2500 insanın çoğunlukla basit suçlamalarla gözaltına alındığını açıkladı.

Gözaltı sebepleri olarak ise sokağa çıkma yasağının ihlal edilmesi ve kamu düzenini bozma suçlamaları öne çıkarken yüzlerce insanın da yağma ve soygundan gözaltına alındığı aktarıldı.