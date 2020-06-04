George Floyd olayında üç polis memuru mahkemeye çıkarılacak

George Floyd'un boynuna, diziyle 9 dakikaya yakın bastırarak ölümüne neden olan ve daha önce tutuklanan eski polis memuru Derek Chauvin ikinci derece cinayetle suçlanıyor.

Hennepin County Cezaevi'nde tutulan polis memurları Alexander Kueng (26), Thomas Lane (37) ve Tou Thao'ya (34) ise Chauvin'e yardım ve azmettirme suçlamaları yöneltilecek.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, üç polis memurunun mahkemeye çıkarılacağı saatten hemen önce Minneapolis’te Floyd için ilk anma töreni düzenlenecek.

Dört polis memuru 26 Mayıs'ta görevden alınmıştı. Resmi otopsinin yanı sıra Floyd'un ailesi tarafından yaptırılan otopside de polisin ölüme yol açtığı tespit edildi.

ABD çapında yayılan protestolar devam ediyor. Gösterilerde Floyd'un “Nefes alamıyorum” sözleri tekrarlanırken bazı protestocular da onun boynuna bastırılan süre boyunca temsili olarak yerde yatıyor.

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