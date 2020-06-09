George Floyd protestoları sonrasında flaş hamle

İngiltere’nin başkenti Londra’nın Belediye Başkanı Sadiq Khan, George Floyd protestoları ile ilgili bir açıklama yaptı. Khan, hafta sonunda Bristol kentinde protestocuların 17’nci yüzyılda yaşamış olan köle tüccarı Edward Colston’a ait heykeli yıkarak nehre atmaları üzerine başkentte soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Khan, “Kamusal Alanda Çeşitlilik Komisyonu kurduk. Bu komisyon Londra’daki kamusal alandaki ayrımcılıkları inceleyecek. Komisyon, Londra’daki sokak sanatlarını, sokak isimlerini ve heykelleri inceleyecek. Amacımız kimseye ayrımcılık yapılmaması” açıklamasını yaptı.

BÜTÜN HEYKELLER KALKIYOR

Yapılan açıklamada Afro-Amerikalı, Asya kökenli ve etnik kökenlilerle birlikte kadınlara, engellilere ve LGBTQ+ topluluğunu daha da görünür kılmanın amaçlandığı belirtildi.

Khan, “Şehrimizin çok seslilik konusunda gösterdiği başarıyı kutlamalı ve Londra’da neleri kutladığımızı sorgulamalıyız” ifadesini kullandı. İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetelerinden Daily Mail, Sadiq Khan’ın bu uygulamasıyla birlikte Londra’nın farklı noktalarında bulunan tarihi heykellerin kaldırılacağını yazdı.