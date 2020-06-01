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George Floyd’un cenaze töreni Perşembe günü yapılacak

ABD'de bir polis memurunun gözaltına alırken vahşice boğarak öldürdüğü George Floyd'un cenaze töreni için tarih belli oldu. Cenaze tarihini açıklayan Minnesota Valisi Tim Walz Liderlik için bir fırsat olacak" ifadesini kullandı.

Çeviri: Seykan UÇAN
20:18 -
Haberler Dünya
George Floyd’un cenaze töreni Perşembe günü yapılacak

Minnesota Valisi Tim Walz, bugün yaptığı açıklamada George Floyd için Perşembe günü cenaze töreni düzenleneceğini duyurdu:

“Cenaze töreni, hem Minneapolis şehri hem Minnesota hem de ulusun gözümüzün önünde alınan bir yaşamı anma sürecini izlemesi için önemli bir olay, liderlik için bir fırsat olacak.”

NE OLMUŞTU?

George Floyd, Minneapolis polis memuru Derek Chauvin’in en az yedi dakika boyunca boynuna diziyle bastırması sonucu hayatını kaybetmişti. Ölürken “nefes alamıyorum” diyen ve ölüm anı saniye saniye kaydedilen Floyd’un cinayeti sonrası ABD’de sokaklar karışmış ve birçok şehirde yağma olayları görülmüştü.

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