George Floyd’un öldürüldüğü Minneapolis’te tarihi karar! Boyuna baskı yasaklanıyor

Corona virüsünün en sert vurduğu ülke olan ABD’de gündem günlerdir George Floyd. Minneapolis’te polis tarafından gözaltına alınan ve dakikalarca boynuna baskı uygulanan Floyd, ‘nefes alamıyorum’ çığlıkları atsa da bir merhamet kırıntısı bile göremedi.

Polis şiddeti nedeniyle yaşamını yitiren Floyd’un ölümü ülkeyi ayağa kaldırdı.

Floyd’un son anlarının görüntüsü fitili ateşlerken, önce Minneapolis’te ardından ülkenin dört bir yanında binlerce eylemci sokaklara döküldü. Irkçılık karşıtı gösteriler dalga dalga büyürken, Floyd’un can verdiği Minneapolis’te flaş bir gelişme yaşandı.

Minneapolis Kent Konseyi polislerin tutuklama ve gözaltılar sırasındaki yetkilerine dair önemli bir karar aldı. Oy birliğiyle kabul edilen karara göre polislerin, zanlıların boynuna diz veya kolla baskı yapılması yasaklandı.

Bunun yanı sıra yetki sınırlarını aşan bir eylemde bulunan meslektaşını gören polislerin, duruma müdahale ettikten sonra yaşananları rapor etmesi zorunluluğu da alınan kararlar arasında.