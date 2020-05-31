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George Floyd’un ölümü sonrasında ülke yangın yeri: Birçok şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Corona virüsü salgını devam ederken, ABD son yılların en büyük siyasi ve toplumsal krizini yaşıyor... Geçen hafta 46 yaşındaki siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan gösterielr bugün de devam etti. Çok sayıda gösterici Los Angeles'tan Miami'ye Chicago'dan Minnesota'ya kadar birçok bölgede protesto düzenledi. Birçok kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Sozcu.com.tr
07:27 -
Haberler Dünya
George Floyd’un ölümü sonrasında ülke yangın yeri: Birçok şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Geçen hafta Minenapolis’te gözaltına alındığı sırada bir polis memurunun boğazına diziyle baskı yapması sonucu ölen 46 yaşındaki Afro-Amerikan George Floyd’un ölümü ülke gündemini değiştirdi.

Bir haftadır devam eden gösteriler bugün ülke genelinde de şiddetli protesto gösterilerine sahne oldu. Yüzüstü yerde kelepçeli olarak yatarken bir polis memurunun boğazına bastırdığı Floyd’un ölümü sonrasında başlayan gösterilerde, “Nefes alamıyorum” sloganları atıldı.

Gösteriler New Orleans’ta da devam etti.

Başta Los Angeles, ve Miami olmak üzere birçok kentte protesto gösterileri düzenlenirken, zaman zaman polisle çatışmalar oldu. Dün Dallas, Chicago, Seattle, Salt Lake City ve Cleveland’da da gösteriler devam etti.

ABD’deki güvenlik güçleri protestoculara göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi ile müdahale etti. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray dışındaki çitleri yıkmaları durumunda göstericilerin, “En zalim köpeklerle ve en korkutucu silahlarla” karşılaşacağını söyledi.

ABD’nin birçok kentinde düzenlenen gösterilerde çok sayıda dükkan ve araç kundaklandı.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN BERİ İLK KEZ
Minnesota Ulusal Muhafızları da uzun bir aradan sonra aktif hale getirildi. Minneapolis ve St. Paul’de üst üste gösterilerin kundaklama, vandallık ve yağmaya dönmesinin ardından Minnesota Ulusal Muhafızları, İkinci Dünya Savaşı’ndan beri ilk kez aktif hale getirildi.

Minnesota Valisi Tim Walz, “Bu karar gerekliydi çünkü dışarıda Floy’un ölümünü bahane ederek yağma yapan insanlar var. Biz saldırı altındayız ve düzen sağlanmalı” dedi.

Trump, Washington’da düzenlenen gösterilerde Beyaz Saray çitlerinin yıkılması ihtimalini değerlendirdi. Trump, “Göstericiler çok korkunç silahlarla karşılaşırlar” dedi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ
Yaşananların ardından birçok kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı şehirler arasında Atlanta, Los Angeles, Philadelphia, Denver, Cincinnati, Portland, Oregon, Lousville ve Kentucky de yer aldı.

Bazı bölgelerde barışçıl başlayan gösteriler havanın kararmasıyla şekil değiştirdi. Birçok kentte yağma ve vandallık yapıldı.

Öte yandan Pentagon dün yapılan açıklamada, ordunun dört saat boyunca alarm durumuna alındığını açıkladı. Pentagon, Minnesota valisinin talep etmesi durumunda ordunun, barışı sağlamak için bölgeye gönderilebileceğini duyurdu.

Ohio Missouri, Wisconsin ve Tennessee valileri de Ulusal Muhafızları aktif hale getirdi.

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Son güncelleme: 07:52 31.05.2020
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