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Gerilimin ardından ayaküstü normalleşme

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'la ayaküstü görüştü.

Sozcu.com.tr
13:06 -
Haberler Dünya
Gerilimin ardından ayaküstü normalleşme

Son dönemde tansiyonun yüksek olduğu Ankara-Atina hattında pozitif bir gelişme yaşandı… Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya’nın başkenti Bratislava’da Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile ayaküstü görüştü.

 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya ziyaretinin ikinci gününde de temaslarını sürdürdü. Çavuşoğlu Bratislava Küresel Güvenlik Forumu'na (GLOBSEC) katılmak amacıyla geldiği Bratislava’da Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile ayaküstü görüştü.

Çavuşoğlu ve Dendias’ın görüşmede ikili ve bölgesel meselelerin ele alındığı belirtildi.

Ankara Dışişleri Bakanı mevlüt çavuşoğlu Slovakya
Son güncelleme: 13:12 08.10.2020
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