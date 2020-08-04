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Gigi Hadid’den çarpıcı pozlar! Önce küvete girdi sonra çatıya çıktı

ABD'li model Gigi Hadid, bir giyim markası için verdiği pozlarla göz kamaştırdı. Fotoğraflar için küvete giren Hadid, çatıdaki pozlarıyla da beğeni topladı.

Sozcu.com.tr
12:51 -
Haberler Dünya
Gigi Hadid’den çarpıcı pozlar! Önce küvete girdi sonra çatıya çıktı

Bir dargın bir barışık olduğu sevgilisi Zayn Malik’le yeniden bir araya gelen ve bebek sahibi olmaya hazırlanan ABD’li model Gigi Hadid, verdiği pozlarla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Hadid, hamile olduğunu açıklamasından kısa süre önce ünlü bir giyim markası için kameralar karşısına geçti.

Ünlü modelin sosyal medya hesabından paylaşmasıyla ortaya çıkan fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni aldı.

25 yaşındaki model, siyah beyaz ağırlıklı karelerde küvete girerken, çatıdaki fotoğraflarıyla da göz kamaştırdı.

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