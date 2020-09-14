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Girit açıklarında tekne battı: En az 16 göçmen kayıp!

Yunanistan’ın Girit Adası açıklarında göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı şu ana kadar çoğunluğu çocuk 44 göçmenin kurtarıldığı en az 16 göçmenin kaybolduğu belirtildi.

Yaşar ANTER
21:38 -
Haberler Dünya
Girit açıklarında tekne battı: En az 16 göçmen kayıp!

Yunan medyasının akşam saatlerinde yayınladığı haberde Girit Adası'nın 12 mil güneyinde içerisinde tam olarak göçmen sayısının bilinmediği teknenin battığı belirtildi.

Şu ana kadar çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 44 göçmenin kurtarıldığı en az 16 göçmenin ise kaybolduğu ifade edildi.

Tekne batmadan önce göçmenlerin 112 acil servisini arayarak yardım istediği aktarılırken Girit Adası'ndan ayrılan 4 sahil güvenlik teknesi ile iki helikopterin arama kurtarma çalışmalarına başladığı duyuruldu. Arama kurtarma operasyonunun devam ettiği açıklandı.

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