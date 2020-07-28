Girit açıklarında Yunanistan-ABD tatbikatı!

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı bugün Yunanistan medyasına Akdeniz'deki Girit Adası'nın güneyinde 5 bin 600 askeri ve üzerinde 90 savaş uçağı bulunan ABD donanmasına ait Eisenhower uçak gemisi ile 25 Temmuz‘da başlayan ve bu sabah saatlerinde sona eren ortak tatbikat ile ilgili bilgi verdi.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı tarafından planlanması ve organizasyonu yapılan ABD donanması ile ortak icra edilen tatbikat ile ilgili fotoğraflar yayınlandı.

Karaiva Deniz Atış Sahası'nda yapılan tatbikatta gerçek mermi ve füzelerin kullanıldığı belirtildi. Tatbikatın tamamlanmasının ardından Eisenhower uçak gemisi ve beraberindeki 12 savaş gemisinin bir süre daha Batı Akdeniz bölgesinde kalacağı belirtildi.

İLGİLİ HABER Yunanistan'dan kriz çıkaracak Ayasofya çıkışı: Güç değil zayıflık göstergesi