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Girit açıklarında Yunanistan-ABD tatbikatı!

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, Yunanistan Hava ve Deniz Kuvvetleri'nin Girit Adası’nın güneyinde ABD donanmasıyla ortak gerçekleştirdiği tatbikatın bu sabah saatlerinde sona erdiği açıklandı. Tatbikat ile ilgili fotoğraflar Yunan medyasında yer aldı.

Yaşar ANTER
17:14 -
Haberler Dünya
Girit açıklarında Yunanistan-ABD tatbikatı!

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı bugün Yunanistan medyasına Akdeniz'deki Girit Adası'nın güneyinde 5 bin 600 askeri ve üzerinde 90 savaş uçağı bulunan ABD donanmasına ait Eisenhower uçak gemisi ile 25 Temmuz‘da başlayan ve bu sabah saatlerinde sona eren ortak tatbikat ile ilgili bilgi verdi.

Foto: Sözcü

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı tarafından planlanması ve organizasyonu yapılan ABD donanması ile ortak icra edilen tatbikat ile ilgili fotoğraflar yayınlandı.

Foto: Sözcü

Karaiva Deniz Atış Sahası'nda yapılan tatbikatta gerçek mermi ve füzelerin kullanıldığı belirtildi. Tatbikatın tamamlanmasının ardından Eisenhower uçak gemisi ve beraberindeki 12 savaş gemisinin bir süre daha Batı Akdeniz bölgesinde kalacağı belirtildi.

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