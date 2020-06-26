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Glasgow’da bıçaklı saldırı! 3 ölü var

İskoçya'nın Glasgow kentinde bir otelde üç kişinin bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybettiği bildiriliyor.

17:05 -
Haberler Dünya
Glasgow’da bıçaklı saldırı! 3 ölü var

Edinilen bilgilere göre erkek şüpheli, polis tarafından vurularak öldürüldü.

İskoçya polisi, bir polis memurunun bıçaklandığını ve yaralandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, durumun “kontrol altında olduğu”, herhangi bir tehdidin olmadığı belirtildi.

BBC’deki bilgilere göre, İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon da saldırıyla ilgili açıklamasında “yaşananlar çok korkunç” dedi.

Saldırının düzenlendiği kent merkezinde West George Caddesi’ndeki Park Inn oteli dışında polisler devriye geziyor.

Polis saldırı
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