Son dakika… Gölde kaybolan film yıldızıyla ilgili flaş gelişme!

Geçtiğimiz perşembe günü ABD’deki Piru Gölü’ne giden ve orada kaybolan Naya Rivera’yı arama çalışmaları devam ederken polis gölde bir ceset bulunduğunu duyurdu.

Cesedin Rivera’ya ait olup olmadığı henüz açıklanmadı. Yetkililerin olayla ilgili basın açıklaması yapması bekleniyor.

Rivera'nın kiraladığı teknede 4 yaşındaki oğlu Josey tek başına bulunmuştu.

Üzerinde can yeleği bulunan küçük çocuk, polislere yüzmek için göle gittiklerini, annesinin suya atladıktan sonra bir daha geri dönmediğini söylemişti.