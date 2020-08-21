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Görenler inanamadı! Tekneden atlayıp köpek balığına bindi

Suudi Arabistan’da Kızıldeniz’e açılan Zaki Al-Harbi isimli balıkçı, tekneye yanaşan bir balina köpek balığının sırtına binmesiyle sosyal medyada viral oldu.

12:27 -
Haberler Dünya

Suudi Arabistan'ın Yanbu Limanı açıklarında Zaki Al-Harbi isimli balıkçı, iki arkadaşıyla birlikte Kızıldeniz'e açıldı.

Teknenin ucuna oturan Al-Harbi, kendilerine yanaşan bir balina köpek balığının sırtına bindi. Al-Harbi yüzgecine tutunduğu köpek balığı ile açılırken, o anlar da arkadaşları tarafından kayda alındı.

Görüntüler sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Al-Harbi'nin bu hareketini ‘cesur' olarak nitelendirirken, bazıları ise bunun tehlikeli ve köpek balığı için zararlı olduğunu savundu. (DHA)

balina köpek köpek balığı sosyal medya Suudi Arabistan
Son güncelleme: 12:28 21.08.2020
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