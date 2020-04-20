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Görenleri şoke eden fotoğraf! Gerçek babanın yazdıklarıyla ortaya çıktı

Sosyal medya platformu İmgur'da yayınlanan bir fotoğraf, görenleri âdeta şoke etti. Eğlenceli ama bir o kadar da korkutucu olan fotoğraf ile ilgili babanın yazdıkları sonrası olayın aslı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr
21:40 -
Haberler Dünya
Görenleri şoke eden fotoğraf! Gerçek babanın yazdıklarıyla ortaya çıktı

ARussianAndHisBike adlı kullanıcı, İmgur’da bebeğini çamaşır makinesinin içinde yansıtan bir görsel paylaştı.

İngiliz Daily Star Gazetesi’nin haberine göre, olayın aslı ise babanın fotoğrafın altına yazdıkları ile ortaya çıktı.

Bebeğinin yüzünü, çamaşır makinesinin kapağına yapışmış hâlde gördüğünü söyleyen baba, bu durum karşısında az kalsın kalp krizi geçireceğini belirtti.

Dikkatli bakınca çamaşır makinesinin içerisinde bebek yerine, bebeğin fotoğrafının basılı olduğu bir tişörtü fark ettikten sonra içi rahatladı.

Eğlenceli ama bir o kadar da korkutucu olan fotoğraf sosyal medyada viral oldu.

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baba Bebek Corona Fransa Kalp krizi sosyal medya Star Gazetesi
Son güncelleme: 21:41 20.04.2020
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