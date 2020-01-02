Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Görgü tanığı anlattı… Sahilde skandal manzara!

İngiltere'nin East Yorkshire bölgesindeki Bridlington sahilleri, büyük bir kepazeliğe ev sahipliği yaptı. Yeni yıl arefesinde sahilde gezinti yapan insanlar, gördükleri manzara karşısında adeta şoke oldu.

Sozcu.com.tr
08:15 -
Haberler Dünya
Görgü tanığı anlattı… Sahilde skandal manzara!

Plajda pantolonunu dizlerine kadar indirmiş bir adam ile karşısında oturan kadını görenler öfkeyle polise ihbarda bulundu.

Hull Live gazetesinin haberine göre; Bridlington sahiline gelen polis ekipleri uygunsuz bir halde görüntülenen adamı gözaltına aldı. Humberside Polisi, haberde adı belirtilmeyen adamın davranışının “kabul edilemez” olduğunu söyledi.

Bir görgü tanığı, “Böylesine masum bir yerde çocuklarının gözlerini kapatan birçok yetişkin görünce şoke oldum. Karıma dönüp ‘gördün mü’ diye sordum. Bana inanamadı. Bir kadın bir şişe taşıyordu ve dalgalara doğru koştu. Adam peşi sıra gitti ve pantolonunu açmaya başladı. Kadın adamın pantolonunu çıkardı. Tiksintiyle uzaklaştım” dedi.

İLGİLİ HABERÜnlü porno yıldızı her şeyi bırakıp yeni bir hayata yelken açtıÜnlü porno yıldızı her şeyi bırakıp yeni bir hayata yelken açtı
Dünya film Hollywood İngiltere Kadın Polis
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more