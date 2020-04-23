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Gözler Almanya’da… Esad’ın adamları ilk kez yargılanıyor

Kaosun ve iç savaşın yıllardır bitmek bilmediği Suriye'den kaçarak Almanya'ya sığınan iki Suriyeli hakkındaki "İşkence ve insanlık suçu işleme" iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması bugün başladı.

Sozcu.com.tr
12:48 -
Haberler Dünya
Gözler Almanya’da… Esad’ın adamları ilk kez yargılanıyor

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın yönetimi altında sivillere işkence yapmakla suçlanan iki Suriyeli Enver R. ve Eyad A. isimli adamların Almanya’daki duruşması bugün başladı.

Fotoğraf: Reuters

İç savaş devam ederken Almanya’ya iltica eden ve 2019 yılında yakalanan iki adam hakkında rejim güçleriyle birlikte insanlık suçu işlediği iddiasıyla açılan dava bugün başladı.

Dünya çapında Esad rejiminin yaptığı işkencelere yönelik ilk dava olarak tarihe geçen sürece Alman basını büyük ilgi gösterdi. Koblenz’teki duruşma öncesinde Suriyeli sanıkların avukatları bir açıklama yapmayı reddetti. İki ismin Esad’ın yönetimi altında istihbarat biriminde çalıştığı açıklanmıştı.

Almanya Beşar Esad dava Dünya işkence rejim Suriye
Son güncelleme: 12:50 23.04.2020
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