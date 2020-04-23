Gözler Almanya’da… Esad’ın adamları ilk kez yargılanıyor

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın yönetimi altında sivillere işkence yapmakla suçlanan iki Suriyeli Enver R. ve Eyad A. isimli adamların Almanya’daki duruşması bugün başladı.

İç savaş devam ederken Almanya’ya iltica eden ve 2019 yılında yakalanan iki adam hakkında rejim güçleriyle birlikte insanlık suçu işlediği iddiasıyla açılan dava bugün başladı.

Dünya çapında Esad rejiminin yaptığı işkencelere yönelik ilk dava olarak tarihe geçen sürece Alman basını büyük ilgi gösterdi. Koblenz’teki duruşma öncesinde Suriyeli sanıkların avukatları bir açıklama yapmayı reddetti. İki ismin Esad’ın yönetimi altında istihbarat biriminde çalıştığı açıklanmıştı.