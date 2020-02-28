Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Graham: İdlib’de uçuşa yasak bölge ilan edilsin

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Pentagon'a çağrıda bulundu. Graham, "İdlib'de uçuşa yasak bölge ilan edilsin" dedi.

00:08 -
Haberler Dünya
Graham: İdlib’de uçuşa yasak bölge ilan edilsin

Al Monitor’un aktardığına göre, Senatör Graham, Pentagon’un İdlib’i uçuşa yasak bölge ilan etmesini talep etti.

Graham, “Katliamın durdurulması için ve bir insani krizin önlenmesi için bu kararın alınması gerektiğini” ifade etti.

İLGİLİ HABERSon dakika... Hatay Valisi: 9 Mehmetçiğimiz şehit olduSon dakika... Hatay Valisi: 9 Mehmetçiğimiz şehit oldu
Hatay rejim saldırı şehit son dakika TSK
Son güncelleme: 00:14 28.02.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more