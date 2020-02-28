Graham: İdlib’de uçuşa yasak bölge ilan edilsin

Al Monitor&#8217;un aktardığına göre, Senatör Graham, Pentagon&#8217;un İdlib&#8217;i uçuşa yasak bölge ilan etmesini talep etti.. Graham, &#8220;Katliamın durdurulması için ve bir insani krizin önlenmesi için bu kararın alınması gerektiğini&#8221; ifade etti.. İLGİLİ HABERSon dakika... Hatay Valisi: 9 Mehmetçiğimiz şehit oldu. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/graham-idlibde-ucusa-yasak-bolge-ilan-edilsin-5650425","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/graham-idlibde-ucusa-yasak-bolge-ilan-edilsin-5650425","pageType":"yazi","pageIdentifier":5650425,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"dunya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Graham: u0130dlib&#8217;de uu00e7uu015fa yasak bu00f6lge ilan edilsin"});aip('newsArticle', {"identifier":5650425,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/graham-idlibde-ucusa-yasak-bolge-ilan-edilsin-5650425/","headline":"Graham: u0130dlib&#8217;de uu00e7uu015fa yasak bu00f6lge ilan edilsin","articleBody":"","articleSection":"dunya","keywords":"["Hatay","rejim","sald\\u0131r\\u0131","\\u015fehit","son dakika","TSK"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/02/27/iecrop/graham-dha-1_16_9_1582837704.jpg","author":"adilcan","dateCreated":1582837712,"datePublished":1582837712,"dateModified":1582838063,"info":"{"seo_news":"false"}"});