Greenpeace uyardı: İnsan DNA’sına zarar verebilir

Greenpeace raporunu medyada Japonya hükümetinin 2022 yılında dolacak depolarda tutulan bu suyu okyanusa salmayı planladığı yolunda haberler yayınlanması ardından açıkladı.

Bir kısım uzman, suyun okyanusa karışmasının yol açabileceği tehlikeleri düşük olarak görürken, bu fikre şiddetle karşı çıkan çevrecilerin de olduğu belirtildi. Japonya hükümeti henüz Greenpeace raporuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

2011 yılında çok güçlü bir tsunaminin etkisiyle aşırı ısınan ve çekirdek erimesine uğrayan Fukuşima nükleer reaktörünün soğutulmasında bir milyon tondan fazla deniz suyu kullanılmış, radyoaktif atıklı su depolara doldurulmuştu.

Reaktöre her gün sızan yağmur suları ve yeraltı sularının da doldurduğu depoda 2022’de yer kalmayacağı tahmin edildiği için yıllardır bu suyun ne yapılacağı Japonya gündeminden düşmeyen bir tartışma.

Hükümet, depolanan suyun karmaşık bir filtreleme sürecinden geçirildiğini ve içindeki radyoaktif izotoplardan çoğunun ayıklandığını sadece nadir bir radyoaktif hidrojen izotopu olan trityumun temizlenemediğini söylüyor.

“SUDA KARBON-14 OLDUĞU GİZLENİYOR” İDDİASI

Geçen hafta Japon medyası hükümetin 2022’den itibaren bu suyu denize salmaya başlayacağı yolunda haberlere yer verdi. Haberlere göre Japonya hükümeti, ilk aşamada suyu tesisin içinde yavaş yavaş temiz suyla karıştırmayı planlıyor ve bütün suyun salınmasının onlarca yıla yayılması öngörülüyor.

“Suyu Engellemek 2020: Fukuşima radyoaktif su krizi gerçekliği” başlıklı raporunda çevre örgütü Greenpeace, kirli suyun “tehlikeli düzeylerde karbon-14” içerdiğini, bunun “İnsan DNA’sına zarar verme potansiyeli taşıyan” radyoaktif bir madde olduğunu yazıyor. Grup, Japonya hükümetini, suyun temizlendiği ve sadece trityum içerdiği izlenimi vermekle suçluyor.

Japonya hükümeti henüz herhangi bir karar alınmadığını söylese de gözlemciler, planın bu ayın sonunda açıklanmasını bekliyor. Çevre grupları uzun süredir bu suyun okyanusa salınmasına karşı çıkıyorlar. Balıkçılıkla ilgili grupların da aynı şekilde itirazları var. Tüketicilerin bu bölgeden çıkarılan balıkları almayacağını söylüyorlar.

Fakat bazı uzmanlar suyun Pasifik Okyanusu’nun dev su kütlesine hızla karışacağı ve trityumun insan ve hayvan yaşamı bakımından riskinin düşük bir madde olduğu görüşündeler. (BBC Türkçe)