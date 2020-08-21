Grönland’da erime rekor seviyeye ulaştı: Her yıl 25 milyon kişiyi vuracak

Grace ve Grace-FO uydularından elde edilen veriler ile iklim modellemeleri kullanılarak yapılan incelemede uzmanlar bir yıl içerisinde Grönland’ın 532 gigaton buz kaybettiği sonucuna vardı. Bu rakamlar, 2012’den bu yana çok büyük bir artış olduğuna işaret ediyor.

Araştırmacılar, bu kaybın deniz seviyesinin 1.5 mm yükselmesine denk olduğunu belirtiyor. Bu da bir yıl içinde ortalama yüzde 40 artış anlamına geliyor. Danimarkalı iklim bilimci Martin Stendel’in hesaplamasına göre 2019 yılındaki buzul kayıpları, tüm Britanya’yı 2.5 metre derinliğinde erimiş suyla kaplayacak kadar büyük.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre araştırmacılar hem geçen yılı hem de 2012’yi ‘bloke edici’ olayların yaşandığı yıllar olarak tanımlıyor. Bunun anlamı, jet akımındaki kesintiler nedeniyle yüksek basınçlı hava sistemleri Grönland üzerinde sıkışıyor bu da erimeyi artırıyor.

‘TEKRARLANMASI BEKLENİYOR’



Almanya Bremerhaven’deki Alfred Wegener Enstitüsü’nden Dr. Ingo Sasgen yaşanan erimelerle ilgili, “Grönland’da giderek daha çok olağandışı erimelerin yaşandığı bir alana girmiş görünüyoruz. 2019 veya 2012’de yaşananların tekrarlanması bekleniyor. Bu kadar güçlü erimelerin yaşanmasıyla, geri tepki mekanizmaları açısından buzun nasıl davranacağını henüz net olarak bilmiyoruz” yorumunda bulundu.

EN KÖTÜ SENARYOLARDAN BİRİ

Leeds Üniversitesi’nden Prof. Andy Shepard, 2019 yılını kapsayan araştırma sonuçlarının buz örtüsünün yüksek kayıp durumuna geçtiğini teyit ettiğini ve bununda iklim ısınmasının en kötü senaryolarından biri olduğunu söylüyor.

Prof. Shepard, şu uyarıyı yapıyor:

“Bu demek oluyor ki, 2100’e kadar yalnızca Grönland’dan bile kaynaklı, küresel deniz seviyesinin 10 cm daha yükselmesine hazırlıklı olmalıyız. Aynı zamanda iklim ısınmasıyla ilgili yeni bir en kötü senaryo yaratmamız gerekiyor çünkü Grönland mevcut senaryoyu zaten yaşıyor. Grönland’daki buzul kayıpları mevcut şekilde devam ederse, bu yüzyılın sonuna kadar her yıl 25 milyon kişinin yaşam alanları daha sulara kapılabilir.”