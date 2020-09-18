Guatemala Devlet Başkanı Giammattei coronaya yakalandı!

Orta Amerika ülkelerinden Guatemala'nın 64 yaşındaki Devlet Başkanı Alejandro Giammattei yaptığı açıklamada, corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını ve salgın boyunca 6 kez test yaptırdığını açıkladı.

Giammattei, herhangi bir semptoma sahip olup olmadığı konusunda bilgi vermezken ilerleyen günlerde sağlığı hakkında halka hitap etmeyi planladığını açıkladı.

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Öte yandan Guatemala'da şu ana kadar 84 bin 344 kişide corona virüsü tespit edilirken, 3 bin 76 kişi ise virüs nedeni ile hayatını kaybetti. (İHA)

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