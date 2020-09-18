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Guatemala Devlet Başkanı Giammattei coronaya yakalandı!

84 binden fazla corona virüsü vakasının bulunduğu Guatemala'da Devlet Başkanı Alejandro Giammattei, corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sozcu.com.tr
21:04 -
Haberler Dünya
Guatemala Devlet Başkanı Giammattei coronaya yakalandı!

Orta Amerika ülkelerinden Guatemala'nın 64 yaşındaki Devlet Başkanı Alejandro Giammattei yaptığı açıklamada, corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını ve salgın boyunca 6 kez test yaptırdığını açıkladı.

Giammattei, herhangi bir semptoma sahip olup olmadığı konusunda bilgi vermezken ilerleyen günlerde sağlığı hakkında halka hitap etmeyi planladığını açıkladı.

ÜLKEDE 80 BİNDEN FAZLA VAKA

Öte yandan Guatemala'da şu ana kadar 84 bin 344 kişide corona virüsü tespit edilirken, 3 bin 76 kişi ise virüs nedeni ile hayatını kaybetti. (İHA)

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