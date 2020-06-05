Günde 3 litre içiyordu! Hamile kadını kola sevdası öldürdü

Yeni Zelanda’nın Invercargill şehrinde yaşayan Amy Louise Thorpe gazlı içecek bağımlısıydı. Günde iki litreden fazla kola ve 1 litreye yakın da enerji içeceği tüketen 34 yaşındaki Thorpe, aynı zamanda tütün ürünleri de kullanıyordu.

15 haftalık hamile olan Thorpe, uyku apnesi ve epilepsi hastalığı nedeniyle zaman zaman nöbet geçiriyordu. Bu nöbetlerden birini oldukça ağır geçiren kadın hayatını kaybetti.

The Sun’ın haberine göre Thorpe’un partneri, sevgilisinin normal insanların kahve tükettiğinden daha fazla gazlı içecek içtiğini söyledi.

Buna bağlı olarak nöbetlerin sıklığının arttığını belirten Thorpe’un sevgilisi, tedavi yönteminin değiştirilmesinin önerildiğini ama Thorpe’un buna yanaşmadığını ifade etti.

Uzmanlar kafein barındıran içeceklerin aşırı tüketiminin vücuttaki diğer hastalıkları tetikleyebileceğini vurguluyor.