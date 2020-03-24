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Güney Kıbrıs’ta korkulan oldu! Sayı artıyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

20:52 -
Haberler Dünya
Güney Kıbrıs’ta korkulan oldu! Sayı artıyor

Çin’de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül corona virüsü nedeniyle ölü ve vaka sayıları artıyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis Facebbok hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, corona virüsü nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi.

Anastasiadis, “Bugün salgın sonucu 2 hemşehrimizi daha kaybettik. Bu savaşı kazanmak için evlerinizde kalın” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Rum yetkililer 8 yeni vakanın daha kayıtlara geçtiğini, toplam vaka sayısının 124’e ulaştığını ifade etti.(İHA)

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