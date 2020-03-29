Güney Kıbrıs’ta ölü ve vaka sayısı yükseldi!

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını etkisini arttırmaya devam ediyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından yapılan açıklamada, corona virüsü nedeni ile bir kişinin daha hayatını kaybettiği açıklanırken, hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini duyurdu.

GKRY, corona virüsünden hayatını kaybeden kişinin Lefkoşa Rum Genel Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi görmekte olan 68 yaşındaki bir kişi olduğunu bildirdi.

Yetkililer, yeni tespit edilen vakaların 2'sini yurt dışından Güney Kıbrıs'a dönen kişiler olduğunu belirtilirken, 31 kişinin ise teyit edilmiş vakalarla temas sonucu virüsü kaptığı, 2 kişinin ise virüsü nasıl kaptığının henüz bilinmediğini ifade etti.

Yetkililer, corona virüsü nedeni ile 9 kişinin yoğun bakımda olduğunu bildirdi.(İHA)

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