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Güney Kore’de vaka sayısı 7 bini aştı!

Güney Kore’de son 24 saat içerisinde 114 yeni vakanın ortaya çıkmasıyla ülkede Corona virüs vaka sayısı 7 bini aştı.

17:44 -
Haberler Dünya

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO), ‘pandemi’ olarak nitelendirildiğini duyurduğu Corona virüsü salgını Güney Kore'de 66 kişinin ölümüne yol açtı.

Son 24 saat içerisinde 114 yeni vakanın ortaya çıkmasıyla ülkede Corona virüsü vaka sayısı 7 bin 869'a yükseldi.

5 kişinin daha Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

45 hastanın ise iyileşip taburcu edilmesiyle toplamda 333 kişinin iyileştiği ifade edildi.

Son haftalarda virüs enfeksiyonun artması sonucu 7 bin 838 vakaya ulaşıldığı, Güney Kore'nin Daegu şehri ve Kuzey Gyeongsang bölgesinin vaka sayılarının yüzde 90'ını oluşturduğu aktarıldı. (İHA)

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Son güncelleme: 18:18 12.03.2020
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