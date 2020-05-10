Güney Kore’de ikinci corona virüsü dalgası paniği

Güney Kore'de 34 yeni corona virüsü vakasının görülmesi salgında ikinci dalga paniğine yol açtı. Son bir ayda en yüksek vaka sayısının kayıtlara geçtiği Güney Kore'de toplam vaka sayısı 10 bin 874'e yükseldi. Güney Kore'deki yeni vakaların çoğunun başkent Seul'daki eğlence mekanlarına giden bir kişiyle bağlantılı olduğu belirtildi.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (KCDC) tarafından yapılan açıklamada, 20'li yaşlarındaki bir kişinin korona virüs testi pozitif çıkmadan önce bu mekanlara gittiği ifade edildi. Açıklamada, yurt içi kaynaklı 26 yeni vakadan 24'ünün bu kişiyle bağlantılı olduğu ve bu kişiyle bağlantılı vaka sayısının 54'e ulaştığı kaydedildi.

KCDC, bu eğlence mekanlarına gittiği belirlenen 1.900 kişinin izlendiğini ve bu kişilerden kendilerini 14 gün boyunca karantinaya almalarının, ayrıca test yaptırmalarının istendiğini açıkladı. Güney Kore'de korona virüs salgını nedeniyle bugüne kadar 256 kişi hayatını kaybetti.

CUMHURBAŞKANINDAN İKİNCİ DALGA UYARISI

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Ja-in, “Salgın tamam bitmeden bitmiş sayılmaz” derken virüsün çok hızlı bir şekilde herhangi bir zaman yayılabileceğini söyledi ve bu yıl içinde ikinci bir corona virüsü dalgasının da gelebileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Moon Ja-in, “Bu bulaşıcı salgına karşı gardımızı asla indirmemeliyiz. Bu devam etmekte olan bir savaş ve herkesi güvenlik önlemlerini almaya ve kurallara uymaya davet ediyorum” ifadesini kullandı.