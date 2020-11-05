Güney Kore’den corona ve gribi ayırt eden teste onay

Grip, nezle ve soğuk algınlığı ile Covid-19 belirtilerinin birbirine çok benzemesi kafalarda soru işareti oluşturmayı sürdürüyor.

Güney Kore Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı, Covid-19 ve mevsimsel gribi tek bir numuneden tespit edebilecek yeni bir testin onaylandığını duyurdu.

3-6 SAAT İÇİNDE

Güney Koreli sağlık yetkilisi Yoon Tae-ho, bu yöntem sayesinde kişilerin corona virüsü ve mevsimsel griple ilgili sonuçları tek bir testten üç ila altı saat içinde alabileceklerini söyledi.

Yoon, “Geliştirilen yeni testin, hem sağlık çalışanları üzerindeki yükü hem de bekleme sürelerini azaltması hedefleniyor” dedi. (DHA)